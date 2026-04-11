Sergio Enríquez de Ministerios Ebenezer está de nuevo en el hospital (video)

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El apóstol guatemalteco Sergio Enriquez, de Ministerios Ebenezer apareció de nuevo en un cuarto de hospital.

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"Hola hermanos, aquí estamos dándo de nuevo gracias a Dios por el apóstol Sergio, mi amado esposo, ya está en la habitación, ya pasó lo más crítico", expresó su pareja Leticia de Enriquez.

Se desconoce el padecimiento del predicador, pero al parecer podría ser algo del hombro y en plena operación, habría estado entre la vida y la muerte de manera repentina, pues su intervención tardó más de 4 horas por complicaciones.

"Anoche nos dio un susto fuertísimo, tuvo una complicación, lo trasladaron a cuidados intensivos para tenerlo más controlado, quiero dar gracias al equipo médico que lo está atendiendo", dijo.

"Ya lo sacaron del intensivo, quiero dar gracias a quienes estuvieron pendientes de él", agregó la compañera de vida.

"Ha sido extraordinario, hace unos días estaba orando en un retiro donde me tocó predicar y el Señor me motivó a que orara por los hospitales, por el personal, pero no imaginé que aquí iba a parar, estaba intercediendo por gente y no sabía que estaba intercediendo por mí en unos días", mencionó Enriquez en el mismo video, acostado en una cama médica con su brazo protegido por un cabestrillo. "Me siento bien gracias a Dios, espero una pronta recuperación", agregó.

"Se siente nuevecito con su hombro biónico, así que tenemos apóstol para muchísimos años más", reveló Leticia en otro post.

Primera hospitalización

En mayo de 2024 también fue sometido a una cirugía de emergencia.

Sergio Enríquez

Comenzó su llamado en Ministerios Elim de la ciudad de Guatemala, acompañó al apóstol Othoniel Ríos a transmitir la palabra. En 1987 inició la iglesia de Cristo Ebenezer Ministerios Elim en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, Centroamérica.

Las personas se reunían en una bodega que originalmente había sido construida para almacenaje de pescado, pero pronto creció.

Algunas Iglesias bajo la cobertura del Ministerio pidieron a sus fieles a hacer oración por la salud de su líder.

MIRA:

@letty.deenriquez ¡Hola, hermanos! Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permitió vivir y cosechar las oraciones que hicimos durante la semana del Retiro. Nos sentimos amados por nuestros hijos que estuvieron presentes. Agradecemos a los doctores porque son dedicados y cuidadosos con sus pacientes. A todos nuestros hermanos en Cristo y amigos. ♬ sonido original - Leticia de Enríquez