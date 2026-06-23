Sesan reporta 14 muertes de menores por desnutrición aguda durante este año

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Autoridades de la Sesan atribuyen reducción de casos a la detección temprana.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) informó que, hasta la Semana Epidemiológica 23 de 2026, se han registrado 14 fallecimientos de niños asociados a desnutrición aguda en Guatemala, una cifra inferior a la reportada durante el año pasado.

Mireya Palmieri, titular de la institución, explicó que la reducción en la mortalidad infantil por esta causa podría estar relacionada con una menor cantidad de casos acumulados y con mejoras en la atención oportuna de los menores afectados.

"De acuerdo a los datos, hemos identificado 14 muertes por desnutrición aguda. Quiero recordar que el año pasado finalizamos con 60 fallecimientos por desnutrición aguda. En este momento llevamos 14", indicó la funcionaria.

Palmieri destacó que una de las principales razones que podrían explicar la disminución es que durante 2026 se han reportado menos casos acumulados de este tipo en comparación con años anteriores.

Según las autoridades ha mejorado la respuesta a casos de desnutrición aguda. (Foto: Archivo / Soy502)

Para sustentar esta afirmación, señaló que la Sesan utiliza los reportes semanales emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. "Tenemos menos casos acumulados este año que en años anteriores", afirmó la secretaria.

Agregó que otro factor relevante es la mejora en la respuesta institucional frente a los casos detectados, particularmente en aspectos que históricamente han incidido en la mortalidad infantil asociada a la desnutrición.

Según explicó, se ha avanzado en reducir algunas de las principales demoras que afectan la recuperación de los niños con desnutrición aguda.

Entre ellas mencionó el tiempo que transcurre para identificar los signos de alarma, el retraso en trasladar al menor a un servicio de salud y la demora en iniciar el tratamiento una vez que el paciente es atendido.

"Creemos que se están atendiendo de manera importante algunas de las demoras que explican la mortalidad por desnutrición aguda", señaló Palmieri.

La funcionaria indicó que el seguimiento a estos indicadores continuará llevándose a cabo con base en la información epidemiológica que reporta semanalmente la cartera de Salud.