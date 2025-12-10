Shakira canta con sus hijos en un emotivo momento para fans

Shakira cantó con Sasha y Milán en Buenos Aires, Argentina, generando ternura y halagos.
En su segundo concierto en el estadio José Amalfitani por el "Las mujeres ya no lloran tour", la colombiana invitó a sus hijos Sasha y Milan al escenario para interpretar juntos la canción "Acróstico", en un momento íntimo y familia.
Es la primera vez que los niños salieron a escena en lo que va del tour, ambos aparecieron con trajes celestes y blancos y cantaron el tema, felices de estar en el escenario con su madre.
Los fanáticos emocionados, acompañaron cada estrofa de la canción y ovacionaron, tanto a la artista como a sus consentidos. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales. Luego se despidieron del escenario junto a su madre, dejando una imagen de complicidad.
Acróstico
El lanzamiento se realizó en 2023, con un video donde Shakiraapareció junto hijos Milan y Sasha, este reflejó el proceso de cambio tras la separación de la artista con Gerard Piqué.
En la escena, aparecen en una casa que se vacía progresivamente, dando a entender la mudanza de la familia a Miami y al cierre de una etapa, tras la infidelidad del futbolista.
