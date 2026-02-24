SIB respalda dictamen favorable a iniciativa de ley contra el lavado de dinero

-

La SIB señaló que este paso contribuye al fortalecimiento del marco normativo nacional, alineándolo con estándares internacionales.

La Superintendencia de Bancos (SIB) manifestó su respaldo al dictamen favorable emitido por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso a la Iniciativa de Ley 6593; Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Mediante un comunicado, la SIB reconoció el trabajo técnico de la comisión legislativa y señaló que este paso contribuye al fortalecimiento del marco normativo nacional, alineándolo con estándares internacionales.

Según la SIB, la propuesta permitirá fortalecer el sistema desde distintos frentes. Entre los principales alcances, destacó que contribuirá a "robustecer el enfoque basado en riesgos", además de fortalecer la supervisión y la coordinación interinstitucional.

La SIB remarcó que la lucha contra estos delitos requiere la participación articulada de sectores públicos y privados. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Asimismo, subrayó que la iniciativa busca "incrementar la efectividad del sistema nacional de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT)" y consolidar la confianza en el sistema financiero guatemalteco.

La SIB remarcó que la lucha contra estos delitos requiere la participación articulada de sectores públicos y privados, así como de los actores que integran el ecosistema de cumplimiento, al considerar que se trata de "un esfuerzo de país".

El dictamen favorable también fue interpretado como una señal de responsabilidad institucional frente a compromisos internacionales asumidos por Guatemala en la materia. (Imagen: SIB)

La institución manifestó su expectativa de que el proceso legislativo continúe hasta su aprobación definitiva en el pleno del Congreso.