Simularon un accidente para poder robarse un camión

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Los responsables fueron capturados durante un operativo.

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Un camión que circulaba por el kilómetro 25 de la circunvalación al lago de Amatitán, fue interceptado por cuatro delincuentes que pretendían robarlo.

Los tripulantes del camión detuvieron la marcha luego de observar que dos personas habían sufrido un accidente en la carretera.

Al descender del transporte, los delincuentes los amenazaron con armas de fuego y posteriormente los dejaron a la orilla de la carretera abandonados.

De inmediato, las víctimas llamaron a la Policía Nacional Civil, quienes iniciaron maniobras para dar con el paradero de los criminales y del camión.

Fueron reconocidos por los afectados esto luego de amenazarlos de muerte y quitarles el vehículo de carga que conducían. (Foto: PNC)

A diez kilómetros de distancia, en un operativo, agentes lograron detener a los responsables del robo, quienes fueron identificados como Víctor Hugo Revolorio Godoy, de 35 años, quien portaba una pistola y un cargador con 17 municiones, junto a él iba Guillermo Reginaldo Gómez Coqué, de 32, quien conducía el vehículo de carga robado.

Como escoltas en una motocicleta, detuvieron a Breyner Daniel Arías Cruz, de 20 y a Eleazar Lemuel Pérez Flores, de 32, quien portaba una replica de pistola.

El que viajaba en la cabina junto al conductor se le incautó una pistola con 17 municiones. (Foto: PNC)

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, agregó, "Es vital ante este tipo de circunstancias mantener la calma y no oponer algún tipo de resistencia, la pronta denuncia ha permitido la recuperación de lo robado, pero lo más importante la captura de cuatro presuntos delincuentes, ahora se investiga si son parte de una estructura criminal que opera en ese sector", dijo el vocero.