La televisora británica Channel 4 Dispatches realizó una investigación periodística en la que reveló que, al menos, siete fincas de café de Guatemala utilizan mano de obra de niños. El presidente Alejandro Giammattei salió al paso antes de que saliera publicado el documental y ofreció una investigación, pero aún no hay avances.

Según el ministro de Trabajo, Rafael Lobos, aseguró que es muy difícil establecer qué fincas son las que utilizan a los menores, debido a que no se detalla el nombre o ubicación de los lugares.

TE PUEDE INTERESAR:

"Si ustedes ven el video, se van a dar cuenta que no hay forma. El video no aporta datos, entonces no hemos podido establecerlo... no nos hagamos bolas, vean el video y pregúntense ¿qué elementos se pueden tomar para poder identificar la finca? Allí está el video, si ustedes ven algún rasgo o alguna prueba donde se diga: 'A ese es tal lugar', nosotros lo hemos visto varias veces y vemos que no aporta nada", dijo Lobos.

Mientras que el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, aseguró que aún no hay avances en la investigación. Sin embargo, dijo que la misma continúa y no se está haciendo "solo para responder un reportaje, sino que se trata de llegar al punto... para verificar si hay explotación o trabajo infantil".

Además, justificó que las empresas que fueron señaladas en el documental no permiten el trabajo infantil dentro de sus normas. "Hay muchas normas que se están verificando..."

Sandoval reconoció que hasta el momento no hay resultados. "No nos han traslado resultado, sí se está haciendo una investigación exhaustiva y en el momento que haya resultado se estará informando", manifestó y pidió a los padres de familia no llevar a sus hijos a trabajar.