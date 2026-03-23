Reportan paso libre en el tránsito de las entradas de la ciudad (video)

-

Autoridades de tránsito reportan paso vehicular fluido durante las primeras horas de este lunes a pesar de la manifestación que se tenía programada.

OTRAS NOTICIAS: Gremial de transportistas pide no realizar manifestación este lunes

A pesar que la semana pasada se había notificado sobre posibles manifestaciones del transporte pesado a nivel nacional, este lunes las vías principales de la ciudad se ven fluidas y sin aglomeraciones hasta ahora.

Pese a que transportistas habían anunciado caravanas pacíficas y posibles manifestaciones que podrían afectar la movilidad, de acuerdo con reportes de monitoreo a nivel nacional, a las 5:00 horas, cuando se suponía que iniciaría la actividad, no se observaba ninguna manifestación en carreteras.

Circulación fluida en km 15 Calzada Roosevelt hacia Guatemala. #TránsitoMixco pic.twitter.com/NNg86QB6fl — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) March 23, 2026

En la ruta al Atlántico, el paso vehicular es normal, con circulación de transporte público y dinámica habitual de un lunes, aunque sin presencia de buses escolares.

En el sector de Villa Nueva tampoco se reporta circulación de caravana o manifestación, mientras que en San Miguel Petapa la Policía Municipal de Tránsito informó sobre alta movilidad vehicular, pero sin complicaciones.

Reporte de tránsito 23/03/2026 06:15 horas. pic.twitter.com/nrvoEniKrz — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) March 23, 2026

Asimismo, en áreas dentro de la capital, se registró menor cantidad de vehículos desde las primeras horas, en puntos como la calzada Jose Milla y la Calzada Aguilar Batres.

A esta hora, no se observan caravanas o manifestaciones en tramo de ruta El Atlántico para calzada José Milla.



Se mantendrá monitoreo y por medio del #TraficoDigital y con datos que provee el flujo de usuarios en esta plataforma, le estaremos previniendo para toma de decisiones… pic.twitter.com/fYUf9O7jv5 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) March 23, 2026

En el ingreso a la ciudad, en la conexión de la carretera Interamericana hacia la Calzada Roosevelt se puede observar que se mantiene paso ligero e incluso es notable la baja en vehículos transitando por el área.

Tránsito libre en km 19.5 ruta Interamericana hacia Calzada Roosevelt. #TránsitoMixco pic.twitter.com/abmmTinzOx — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) March 23, 2026

Por último, se registró que en la zona 15, en el inicio del Boulevard Vista Hermosa, el tránsito se reporta con normalidad.

Como siempre, las autoridades recomiendan mantenerse informados del tránsito debido a estas actividades que podrían afectar el paso. Además indican salir con anticipación y seguir las indicaciones viales.

Inicio del Boulevard Vista Hermosa zona 15 todo el tránsito con normalidad.



: Wilder López pic.twitter.com/eB5D9GVZkx — Informarito502 (@soyinformativo) March 23, 2026

El anuncio de los transportistas

Desde finales de la semana pasada, transportistas habían anunciado una caravana con tráileres, camiones y vehículos particulares hacia la ciudad, con el objetivo de exigir acciones gubernamentales ante el incremento en los precios de los combustibles, que impacta directamente sus operaciones.

Sin embargo, hasta antes de las 6:00 horas de este lunes no se registraba movimiento relacionado con dicha convocatoria.