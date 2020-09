Sin nuevo iPhone, Apple presenta sus nuevos productos

iOS 14 se liberará este 16 de septiembre, y será compatible con:



• #iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

• iPhone XS / XS Max

• iPhone X / XR

• iPhone 8 / 8 Plus

• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6s / 6s Plus

• iPhone SE / SE2

• iPod touch (7 generación). #AppleEvent pic.twitter.com/rrv27zbd1N