Sol de día y frío de noche para este viernes 27 de febrero

  • Por Jessica González
26 de febrero de 2026, 15:32
La mañana estará soleada, pero por la tarde, el clima variará. (Foto: archivo/Soy502)

La mañana estará soleada, pero por la tarde, el clima variará. (Foto: archivo/Soy502)

No salgas sin tu abrigo, ya que el viento seguirá soplando con fuerza. 

Para el amanecer de este viernes 27 de febrero, se espera neblina en Occidente, Atliplano Central y Franja Transversal del norte. 

El viento, predominado del sur ligero, seguirá soplando con fuerza. 

También se prevé poca lluvia; sin embargo, autoridades esperan la presencia de nubes sobre la cadena volcánica. 

Por la noche y madrugada, el instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), espera lluvias, fuerte viento y bajas temperaturas.

