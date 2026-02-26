Sol de día y frío de noche para este viernes 27 de febrero

No salgas sin tu abrigo, ya que el viento seguirá soplando con fuerza.
OTRAS NOTICIAS: Estos son los carriles reversibles que se habilitan todas las mañanas en la ciudad
Para el amanecer de este viernes 27 de febrero, se espera neblina en Occidente, Atliplano Central y Franja Transversal del norte.
El viento, predominado del sur ligero, seguirá soplando con fuerza.
También se prevé poca lluvia; sin embargo, autoridades esperan la presencia de nubes sobre la cadena volcánica.
Por la noche y madrugada, el instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), espera lluvias, fuerte viento y bajas temperaturas.