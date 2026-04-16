¡Sorprendidos sobre la banqueta! Sancionan a varios conductores en zona 7 (video)

Varios motoristas fueron sorprendidos por las autoridades.
OTRAS NOTICIAS: ¡Imprudencia en el Periférico! Conductor circula contra la vía (video)
Más de 10 motoristas fueron sancionados luego de ser sorprendidos manejando sobre las banquetas y contra la vía en el bulevar Kaminal Juyú, zona 7.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirmó que varios de estos conductores no portaban licencia.
Esta imprudencia afecta a los usuarios y peatones que a diario transitan por el sector, por lo que las autoridades hacen un llamado a respetar las normas de tránsito.
Otro conductor sancionado
En otro hecho, el conductor de un auto, tipo sedán, fue captado mientras se conducía contra de la vía sobre el puente del Incienso, en el Periférico.
La denuncia llegó a manos de las autoridades, quienes ya accionaron contra el implicado.
El conductor deberá pagar una multa de Q. 25,200.00