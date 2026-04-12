¡Sorpresa! Conductor de taxi por aplicación traslada a Luis Fonsi (video)

Un conductor de servicio de taxi por aplicación se llevó una sorpresa al trasladar al puertorriqueño Luis Fonsi por la ciudad de México.
OTRAS NOTICIAS: Justin Bieber sube al escenario de "Coachella" (video)
A través de sus redes sociales "Richy MX" mostró la grabación de la cámara de seguridad en la que el cantante se subió a su medio de transporte.
Ambos comenzaron a tener una conversación y cuando Fonsi le dijo que era de Puerto Rico, el piloto comenzó a atar cabos y le vio el rostro.
"Te pareces a un cantante" le dijo entre risas, mientras Luis se quedó callado.
"Soy Ricky Martin", le dijo entre bromas y luego se presentó. "Vine a hacer dos entrevistas por televisión y me voy, estaré 3 días", le dijo. El momento se está haciendo viral.
Luis Fonsi está promocionando su nuevo sencillo: "Cambiaré", mismo que sonó en el automóvil mientras ambos se encontraban en el tránsito.
MIRA: