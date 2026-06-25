Terremotos en Venezuela dejan al menos 188 muertos y más de 1,500 heridos

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Los potentes terremotos también han dejado a varias personas desaparecidas y soterradas entre los escombros, principalmente en La Guaira.

EN CONTEXTO: Venezolano narra su experiencia en los dos terremotos que sacudieron a su país

Desesperados, venezolanos escarbaban este jueves los escombros de edificios que colapsaron para intentar rescatar a sus seres queridos, tras dos potentes terremotos que dejaron al menos 188 muertos.

Edificios quedaron hechos polvo, otros fracturados y la gente corrió en pánico para resguardarse tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon el norte del país el pasado miércoles, con segundos de diferencia.

La zona más castigada fue estado de La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo.

La presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, visitó este jueves esta región que declaró "zona de desastre" y donde la AFP constató saqueos.

#URGENTE - Un geólogo señalo a Infobae que los dos Terremotos que sacudieron a Venezuela, liberaron una energía equivalente a unas 260 bombas nucleares. pic.twitter.com/B1zvlCdDQg — DatoWorld (@DatosAme24) June 25, 2026

Su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el nuevo balance de muertos y dijo que 1,520 personas están heridas.

En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira. Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos.

Entre los heridos hay varios niños que fueron rescatados. Algunos llevan su nombre escrito en marcador en una cinta atada a la muñeca y no saben su apellido ni el nombre de sus padres.

#URGENTE | Número de víctimas desconocido mientras siguen llegando reportes de edificios y viviendas colapsadas por el terremoto en Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/nCX4YUNK6v — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 24, 2026

"Vengan a ayudar"

En el caos de Catia La Mar, los vecinos escuchaban desde hacía horas a una niña atrapada con vida. "¡Se necesita gente que venga a ayudar, militares, que vengan a ayudar!", dijo desesperado Dani Rizo, de 48 años. "Si vienen la podemos sacar". Falleció a los minutos, solo su perro se salvó.

"Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo", dijo Jean Alexander Capote, de 48 años, frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.

Cerca de ahí, hombres y mujeres salían de un comercio saqueado con bolsas llenas de productos.

Imágenes que nos llegan tras el terremoto en Venezuela: pic.twitter.com/sTL3MjpTqT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

El primer sismo ocurrió a las 18:04 horas locales, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió casi un minuto después el de 7.5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

La fuerza de estos terremotos fue tal que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. El último de gran magnitud fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.

*Con información de AFP