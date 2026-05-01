Subsidio: quejas llegan a la Diaco por especulación en precios en los combustibles

Datos proporcionados por la Diaco, reportan el ingreso de 84 quejas de consumidores por posible especulación en el precio de los combustibles.
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Luego de la entrada en vigencia del apoyo económico para frenar la crisis derivada del alza de precios de los combustibles, el botón de alerta de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), reportó el ingreso de 84 quejas.
Se trata de reclamos por posible especulación en el precio de dichos hidrocarburos. Varios de estos, han llegado a la institución de forma anónima.
El proceso incluye determinar si la queja procede y si están documentadas.
Las autoridades de la Diaco añadieron que las gasolineras tienen el derecho de demostrar que no han cambiado el precio porque se trata de inventario anterior.
Por el momento, se mantienen las acciones de verificación en estaciones de servicio junto a representantes del Ministerio de Energía y Minas.