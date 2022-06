Karol G rompe en llanto al cumplir su sueño de cantar con Anahí de RBD

¡Cumplió su sueño! Karol G canta "Sálvame" junto a Anahí y rompe en llanto.

Tremenda sorpresa se llevaron los fans durante el concierto de Karol G en Monterrey, la noche del sábado 11 de junio.

Como parte de su gira "Bichota Tour Reloadad", la colombiana sorprendió a los presentes cantando "Sálvame" junto a Anahí, la actriz y cantante que se lanzó a la fama con RBD.

Karol G no se contuvo las lágrimas de alegría al cantar junto a Anahí. (Foto: captura de pantalla)

El público enloqueció al verlas juntas en el escenario, mientras coreaban y gritaban con lágrimas el exitoso tema. Y es que Anahí no pisaba un escenario desde hacía muchos años.

“Hace 11 años no me paraba en un stage y los nervios son fuertes, pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!”, dijo conmovida la mexicana.

KAROL G X ANAHI pic.twitter.com/q2AWDPcKaC — Laurita (@Lau_rbdcol) June 12, 2022

Sueño cumplido

Sin embargo, quien no se lo podía creer fue la misma Karol G, que horas antes ya había dado algunas pistas de lo sucedería en su show.

Cómo supero lo que va a pasar hoy Dios, mi corazoncito se quiere salir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — LABICHOTA (@karolg) June 12, 2022

La "bichota" compartió la experiencia en sus redes sociales, dedicándole un mensaje de agradecimiento a su ídola, pues cumplió uno de sus sueños al compartir escenario con ella.

Si … todavía estoy llorando…Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré", escribió.

*Con información de El Tiempo y El Heraldo