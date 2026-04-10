Surge video del violento asalto contra conductor en la zona 12

Un asalto provocó que delincuentes dispararan en contra de un conductor en pleno tránsito de la colonia La Reformita.
EN CONTEXTO: Asalto a mano armada deja a conductor herido en zona 12
Un incidente armado quedó grabado por una cámara de seguridad cuando un conductor fue atacado a balazos durante un asalto, en la 16 avenida y 9a. calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina.
En las imágenes compartidas por el noticiero Noti7 se observa el momento en que un vehículo de dos ruedas, con dos hombres a bordo, se acerca a un automóvil y le exigen al conductor sus pertenencias.
El piloto fue identificado como Estuardo Reyes Reyes, de 30 años.
Ante la negativa de la víctima, uno de los malhechores le dispara y lo deja herido. Minutos más tarde fue atendido y trasladado al Hospital Roosevelt, por Bomberos Municipales.
Según se dio a conocer, el acompañante del herido declaró que eran tres vehículos de dos ruedas que andaban en conjunto para cometer el asalto.