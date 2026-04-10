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Surge video del violento asalto contra conductor en la zona 12

  • Por Geber Osorio
10 de abril de 2026, 15:33
Ciudad de Guatemala
El video muestra el momento en que los delincuentes cometen el violento asalto. (Foto: El Gráfico Nacional)

El video muestra el momento en que los delincuentes cometen el violento asalto. (Foto: El Gráfico Nacional)

Un asalto provocó que delincuentes dispararan en contra de un conductor en pleno tránsito de la colonia La Reformita.

EN CONTEXTO: Asalto a mano armada deja a conductor herido en zona 12

Un incidente armado quedó grabado por una cámara de seguridad cuando un conductor fue atacado a balazos durante un asalto, en la 16 avenida y 9a. calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 capitalina.

En las imágenes compartidas por el noticiero Noti7 se observa el momento en que un vehículo de dos ruedas, con dos hombres a bordo, se acerca a un automóvil y le exigen al conductor sus pertenencias.  

El piloto fue identificado como Estuardo Reyes Reyes, de 30 años.

Estuardo Reyes Reyes resultó herido de bala en el hombro. (Foto: Bomberos Municipales)
Estuardo Reyes Reyes resultó herido de bala en el hombro. (Foto: Bomberos Municipales)

Ante la negativa de la víctima, uno de los malhechores le dispara y lo deja herido. Minutos más tarde fue atendido y trasladado al Hospital Roosevelt, por Bomberos Municipales.

Según se dio a conocer, el acompañante del herido declaró que eran tres vehículos de dos ruedas que andaban en conjunto para cometer el asalto.

Mira aquí el video:

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