Suspenden audiencia prevista contra Los Taxistas del Viejo

Los integrantes de la estructura criminal fueron capturados y están ligados a proceso penal por varios delitos.
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Este 7 de abril estaba programada la audiencia de etapa intermedia en contra de ocho integrantes de la banda denominada "Los Taxistas del Viejo".
Sin embargo, la audiencia fue suspendida por segunda ocasión, aunque hasta el momento se desconocen los motivos.
El juzgado noveno deberá programar nuevamente la audiencia en la que la Fiscalía contra el Crimen Organizado debe presentar la investigación en contra de la estructura y el juez Guillermo Luna resolver si deben enfrentar juicio o no.
Están acusados de: asesinato, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato.
La banda
Los Taxistas del Viejo, son presuntos sicarios. La Fiscalía los acusa de varios hechos violentos, entre estos el intento de asesinato en contra de un alcalde de Huehuetenango.
Así como de la muertede un joven comerciante en San José Pinula y el intento de asesinato de un maestro, en ese mismo municipio.
Mientras, en San Marcos, tienen otro proceso penal, por la muerte de cuatro personas tras un violento robo a un camión de valores.
Los acusados
- Wiliam Roberto Florián Tuch
- Esteban González Castro
- Jordy Edin Enrique Canales Rivas
- Edvin Emiliano Alonzo Solís
- Eugenio Rigoberto Coy Can
- Noe Amilcar González
- Pedro An Beb
- Cristofer Alexander An Ramírez