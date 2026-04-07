Suspenden audiencia prevista contra Los Taxistas del Viejo

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Los integrantes de la estructura criminal fueron capturados y están ligados a proceso penal por varios delitos.

Este 7 de abril estaba programada la audiencia de etapa intermedia en contra de ocho integrantes de la banda denominada "Los Taxistas del Viejo".

Sin embargo, la audiencia fue suspendida por segunda ocasión, aunque hasta el momento se desconocen los motivos.

El juzgado noveno deberá programar nuevamente la audiencia en la que la Fiscalía contra el Crimen Organizado debe presentar la investigación en contra de la estructura y el juez Guillermo Luna resolver si deben enfrentar juicio o no.

Están acusados de: asesinato, asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato.

Los Taxistas del Viejo intentaron matar al alcalde de San Pedro Néctar, Huehuetenango, según la imputación del MP en la audiencia de primera declaración.



Vía: @drivera_soy502



: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/fthmNWsEWU — Soy 502 (@soy_502) December 16, 2025

La banda

Los Taxistas del Viejo, son presuntos sicarios. La Fiscalía los acusa de varios hechos violentos, entre estos el intento de asesinato en contra de un alcalde de Huehuetenango.

Así como de la muertede un joven comerciante en San José Pinula y el intento de asesinato de un maestro, en ese mismo municipio.

Mientras, en San Marcos, tienen otro proceso penal, por la muerte de cuatro personas tras un violento robo a un camión de valores.

Los Taxistas del Viejo quedaron ligados a proceso penal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los acusados

Wiliam Roberto Florián Tuch

Esteban González Castro

Jordy Edin Enrique Canales Rivas

Edvin Emiliano Alonzo Solís

Eugenio Rigoberto Coy Can

Noe Amilcar González

Pedro An Beb

Cristofer Alexander An Ramírez