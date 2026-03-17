Tarjeta Ciudadana 250 Años: Un homenaje a la historia y arte de Guatemala

-

Lanzan edición limitada de la Tarjeta Ciudadana 250 Años para usuarios del Transmetro. Un homenaje al traslado de la ciudad al Valle de la Ermita que destaca la obra de siete grandes artistas guatemaltecos e incluye cinco viajes gratis por tu compra.

LEE TAMBIÉN: Impulsan la restauración del histórico edificio de Correos y Telégrafos en Retalhuleu

La Tarjeta Ciudadana 250 Años sigue disponible para los usuarios del Transmetro, ofreciendo una experiencia única que combina transporte, historia y arte.

Esta edición limitada conmemora los 250 años del traslado de la ciudad al Valle de la Ermita (1776-2026) y destaca la obra de siete artistas guatemaltecos que dejaron huella en la cultura nacional.

La Tarjeta Ciudadana 250 Años celebra los 250 años del traslado de la ciudad al Valle de la Ermita (1776-2026). (Foto: Municipalidad de Guatemala)

La edición conmemorativa incluye a los artistas Guillermo Grajeda Mena, Francisco Tun, Margarita Azurdia, Dagoberto Vásquez, Rosa Elena Curruchich, Carlos Mérida y Magda Eunice Sánchez.

Con estas tarjetas, los ciudadanos pueden llevar el arte y la historia consigo en cada viaje.

Cada tarjeta ofrece 5 viajes gratis al momento de la compra en las máquinas de venta y recarga. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Disponibles

Estas tarjetas se pueden adquirir únicamente en las máquinas de venta y recarga (TVM) de las estaciones del Transmetro, con excepción de Centra Sur.

No estarán disponibles en Mini Munis ni en el Palacio Municipal. Cada tarjeta incluye cinco viajes gratis al momento de la compra y estará disponible hasta agotar existencias.

Cada pieza conmemorativa permite que los usuarios del transporte celebren el traslado histórico de la capital y conozcan a los artistas que cuyas obras reflejan la identidad y memoria de Guatemala.

Los usuarios del Transmetro pueden llevar consigo arte y cultura en cada viaje. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Artistas destacados

Guillermo Grajeda Mena (1946-2008): Escultor, pintor, dibujante y arqueólogo. Su obra "La Conquista" se encuentra en el Centro Cívico, en el Palacio Municipal.

Francisco Tun (1948-1989): Artista autodidacta, reconocido por su estilo colorido e intuitivo que retrata la vida en la colonia La Limonada y la ciudad de Guatemala.

Con la tarjeta, la Municipalidad busca acercar el arte y la cultura a todos los ciudadanos. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Margarita Azurdia (1931-1998): Pintora abstracta inspirada en textiles indígenas, también poeta y autora de libros de dibujos y poemas.

Dagoberto Vásquez (1922-1999): Escultor, pintor y maestro. Elaboró murales en relieve en el Palacio Municipal y Banco de Guatemala.

Esta edición permite que los ciudadanos reconozcan la trayectoria de importantes artistas nacionales. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

Rosa Elena Curruchich (1958-2005): Pintora autodidacta de San Juan Comalapa, documentó la vida de la mujer en la sociedad indígena y las festividades locales.

Carlos Mérida (1891-1984): Pintor vinculado al muralismo mexicano, exploró mosaico veneciano y textil; sus obras se aprecian en el Centro Cívico y otras instituciones.

Magda Eunice Sánchez (1918-1995): Arquitecta, escultora y pintora. Incursionó en grabado e ilustración y fue Maestra de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.