Temblor de 4.3 sorprende a guatemaltecos este jueves

El sismo tuvo su epicentro en el sur del país esta tarde.
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Un temblor fue sensible en una región del territorio guatemalteco a las 12:45 horas de este jueves 16 de julio.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo tuvo una magnitud de 4.3.
El epicentro del mismo fue en el océano Pacífico, en las costas de Santa Rosa, según indicaron los expertos.
La profundidad del mismo ocurrió a 69.18 kilómetros, según el Insivumeh.