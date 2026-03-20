Temblor de 4.7 sorprende a guatemaltecos este jueves

El sismo fue sensible en Escuintla y Santa Rosa.
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Un temblor fue sensible en parte del territorio guatemalteco a las 17:57 horas de este jueves 19 de marzo.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 4.7.
La región en donde se registró el epicentro fue en el océano Pacífico, costas de Escuintla.
La profundidad del mismo ocurrió a 90.44 kilómetros, según el Insivumeh.