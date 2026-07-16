VIDEO: Joven es asesinada por su acosador en un centro comercial de Colombia

La víctima se negó a tener una relación con su victimario y terminó muerta.
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Un aterrador crimen se registró en un centro comercial de Colombia y todo quedó grabado en una de las cámaras de seguridad.
Según las autoridades, un hombre estaba obsesionado con una joven, a quien pasó meses persiguiendo y acosando. Al verse rechazo, decidió asesinarla.
La víctima fue identificada como Rosa Mayeli Olaya, de 29 años, una joven madre originaria de Tolima.
Olaya trabajaba en un almacén comercial y fue allí donde su agresor, identificado como Oscar Giovanni, de 45 años, la atacó con un arma punzocortante.
Mira aquí el video:
La Fiscalía reveló que el acoso que sufría Rosa por parte de este hombre, a quien conoció en febrero de este año, era constante y asfixiante.
La situación escaló a tal grado que, durante los meses de mayo y junio, la joven tuvo que llamar en varias ocasiones a la Policía para pedir auxilio.
Las autoridades confirmaron que la víctima no contaba con una medida de protección oficial ni existía una denuncia formal ante la Fiscalía en contra del sujeto, lo que permitió el aterrador crimen.
El atacante fue arrestado aún con el arma criminal y está en prisión preventiva.