El hombre con "cuatro antecedentes" que fue sorprendido con un arma ilegal

El hombre iba en su auto cuando fue sorprendido por las autoridades.
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Carlos Guillermo Roldán Padilla, 39 años, fue recapturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un operativo instalado en el kilómetro 60 de la ruta de Taxisco hacia Escuintla.
Roldán se movilizaba en un automóvil al momento de su detención y se le incautó una pistola calibre 9 milímetros con cargador y 17 municiones que portaba de manera ilegal.
Al momento de identificarlo, los agentes establecieron que le aparecen cuatro antecedentes. Uno por robo agravado, de fecha 27 de septiembre de 2009.
También por tenencia de teléfono celular en cárceles, de fecha 11 de febrero de 2014, responsabilidad de conductores con fecha 1 de agosto de 2015 y robo agravado del 8 de octubre de 2016, informó la PNC.
El sindicado fue puesto a disposición del Juzgado de Turno de la localidad.