Captan a conductor de autobús conduciendo contra la vía (video)

Para evitar el tráfico del sector, un conductor circula en vía contraria.
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El kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Agua Caliente, San Antonio La Paz, El Progreso, un accidente de tránsito ha complicado el paso en el sector.
Un conductor grabó el momento en que el piloto de un bus va conduciendo contra la vía para evitar el tráfico.
El video evidencia cómo el conductor invade el carril contrario y continúa su marcha, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía.
Un tráiler encunetado
Este video fue captado mientras varios conductores detienen la marcha luego que un transporte pesado quedara encunetado.
Se utilizó una grúa para retirarlo de la ruta.
Además, en el km. 42 también se reportó un desprendimiento de rocas; lo que causó que el carril derecho con dirección al norte quedara obstruido.