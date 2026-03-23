Toshiba evalúa potencial geotérmico de Guatemala para futura inversión

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Tras la visita de una delegación técnica japonesa, la multinacional analiza proyectos de generación renovable con vapor volcánico para diversificar la matriz energética nacional.

El aprovechamiento de los recursos volcánicos de Guatemala ha captado el interés de la corporación japonesa Toshiba, empresa que recientemente envió una delegación especializada para evaluar las capacidades de generación geotérmica en el país.

Esta prospección técnica se enmarca en una estrategia de atracción de capitales que busca capitalizar el potencial de 1,000 MW que posee el territorio nacional, del cual actualmente solo se utiliza el 3.60%, según datos oficiales.

Al respecto, el embajador de Japón en Guatemala, Ryosuke Kuwana, confirmó que los acercamientos con las autoridades energéticas ya han tenido lugar para discutir estas posibilidades de expansión.

"Estos encuentros están comenzando a generar frutos significativos. Hace dos semanas se tuvo la visita de un equipo de Toshiba especializado en la generación geotérmica y tuvimos una reunión con el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura", dijo Kuwana.

El Ministro Víctor Ventura, sostuvo un encuentro con el Embajador de Japón en Guatemala, Ryosuke Kuwana, representantes de Toshiba de Japón y México, y el equipo del INDE. Durante la reunión se destacó el amplio potencial de Guatemala en energía geotérmica. pic.twitter.com/vTByB21lOC — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) March 12, 2026

La llegada de estos especialistas responde a la necesidad de Guatemala de ampliar su oferta eléctrica ante una demanda que, según la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), crece al doble que el Producto Interno Bruto (PIB) en diversas zonas del país.

En este escenario, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento demográfico proyectado hacia el 2040 funcionan como catalizadores para que empresas de alta tecnología consideren proyectos de largo plazo en el sector de renovables.

Gestión de inversiones

La ministra de Economía, Gabriela García, validó el interés de Toshiba dentro de un portafolio institucional que actualmente registra 80 empresas en distintos grados de avance para invertir en Guatemala.

El equipo de atracción de inversión de la agencia ProGuatemala, con más de una década de experiencia en el ramo, es el encargado de brindar el acompañamiento técnico y los servicios necesarios para que estas intenciones se materialicen en anuncios oficiales, explicó García.

No obstante, la funcionaria aclaró que la divulgación de nombres y montos específicos se maneja con estricta prudencia debido a las normativas de las empresas que cotizan en bolsas de valores.

"Lo que esperamos es seguir atendiendo a todas las empresas al nivel de calidad que hacemos... para asegurar que reciben del gobierno el servicio y la atención para que puedan tener este tipo de anuncios" , señaló la ministra de Economía, al referirse al seguimiento que se da no solo a Toshiba, sino también a sectores de manufactura ligera, vestuario y textiles.

Según la ministra de Economía, Gabriela García, hay un portafolio de 80 empresas dentro del portafolio de Toshiba, interesadas en invertir en Guatemala. (Foto: SCSPR/Soy502)

Mercado energético

La agenda de cooperación económica con el país asiático continuará en julio próximo con la visita de una misión de alto nivel de Keidanren, la federación empresarial más importante de Japón.

Este evento tiene como objetivo que más inversionistas conozcan las ventajas competitivas de Guatemala, siguiendo el ejemplo de otras firmas niponas que ya operan exitosamente en departamentos como San Marcos.

Este flujo de capital internacional se alinea con los esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas por fortalecer la red eléctrica y alcanzar la electrificación universal.

Licitaciones como el PEG-5, que recibió ofertas por más de 1,400 MW, envían señales de certidumbre a corporaciones como Toshiba, demostrando que el país cuenta con las herramientas financieras y legales para desarrollar infraestructura energética de gran escala bajo estándares internacionales.