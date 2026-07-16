¡Atención! Así está el tránsito este jueves por trabajos en la avenida Hincapié

Fuerte congestionamiento se registra en la avenida Hincapié esta mañana por labores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
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El tránsito se ha visto afectado desde las primeras horas de este jueves 16 de julio en la avenida Hincapié por trabajos por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
Las labores son realizadas en la cuesta de dicha avenida, específicamente en el kilómetro 10.5, según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales.
Esto ha provocado congestionamiento en ambas direcciones de la ruta, por lo que se recomienda tomar vías alternas para evitar atrasos.
Dicho municipio y la ciudad de Guatemala están siendo afectados en la circulación vehicular, incluso en Villa Nueva se ha registrado mayor carga vehicular, porque los conductores ha optado por transitar en Ciudad Real hacia la avenida Petapa.