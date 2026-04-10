Tragedia: Dos niños mueren tras un accidente de tránsito en Chimaltenango

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Los menores fallecieron debido al fuerte impacto.

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Un trágico accidente vial se registró la tarde de este viernes 10 de abril en el kilómetro 88.5 de la ruta que comunica a Patzún, Chimaltenango, con la aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados luego de que dos menores quedaran sobre la cinta asfáltica tras el percance.

A la llegada de los socorristas, se confirmó que las víctimas ya no contaban con signos vitales, siendo dos niños de 8 y 7 años, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes

Accidente de tránsito



A la altura del kilómetro 88.5 de la ruta que comunica Patzún, Chimaltenango con la aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá, se produce un accidente de tránsito, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Patzún a bordo de la unidad RD-144… pic.twitter.com/jIeSiHhMkj — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) April 10, 2026

De momento se desconoce la causa del accidente en el que se vio involucrado un vehículo de dos ruedas.

La Municipalidad de Patzún informó que dicha carretera quedó bloqueada mientras se realicen los trámites de rigor.