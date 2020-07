Publicaciones compartidas más de 2,000 veces en redes sociales aseguran que algunas escenas de entierros de personas fallecidas por Covid-19, en realidad, son montajes realizados con una técnica audiovisual de pantalla verde, utilizada para “inventar muertes”. Pero esa teoría es falsa.

La imagen del cementerio es parte de un video grabado en Brasil, y la que incluye un set con pantalla verde es un montaje armado con una foto sacada de un banco de imágenes.

“Usan croma para inventar muertes por coronavirus”, dice una publicación compartida en Facebook, junto con una composición de dos fotografías.

Una imagen muestra a personas con equipo de protección personal bajando un ataúd hacia una fosa en un cementerio y la segunda imagen muestra parte de la misma escena pero, aparentemente, en un set de filmación con una pantalla verde al fondo y luces.

Entre ambas imágenes aparece una leyenda que dice: “TODO ES UNA MENTIRA”.

La misma publicación ha circulado en Facebook con afirmaciones de “ASÍ NOS MIENTEN” o “Y miren como te asustan en Mexico, todo está grabado!”.

Sin embargo, una búsqueda inversa de la imagen que muestra a personas con equipo de protección personal bajando un féretro a una fosa llevó a una nota publicada por CNN, el 3 de abril de 2020, titulada “Brasil prepara tumbas, Nueva York espera lo peor y más noticias de coronavirus”.

La nota incluye un video en el que se observa la misma escena de la publicación viral y una leyenda sobre un fondo rojo que dice “SEPULTUREROS CAVAN MÁS TUMBAS EN CEMENTERIO DE BRASIL”. Tanto el sobreimpreso como la voz que presenta la secuencia indican que “son imágenes de Reuters”.

Una búsqueda en Google con las palabras clave “CNN BRASIL PREPARA TUMBAS” llevó a otro video de la cadena estadounidense, subido el 3 de abril de 2020, con una secuencia muy similar, en la que se incluye la misma imagen de la composición viralizada y la descripción: “En el cementerio brasileño de Vila Formosa, en San Pablo, trabajan para sumar más de 1.5 millones de tumbas”.

En los videos del 3 de abril, de CNN, y atribuidos a Reuters, se aprecian tomas desde distintos ángulos del mismo lugar, el cementerio de Vila Formosa en Sao Paulo, considerado el más grande de América Latina.

Desde que llegó la pandemia a Brasil, en ese cementerio se han abierto miles de nuevas fosas. El promedio de entierros diarios subió de entre 30 y 35, a 60, debido al nuevo coronavirus, dijo en mayo pasado, el supervisor de uno de los equipos de sepultureros del camposanto.

El set de filmación

Una búsqueda inversa en Google de la segunda imagen en la composición viral, llevó a una nota publicada por el diario El Universal, del 30 de mayo de 2020, titulada “Los memes del histórico lanzamiento de SpaceX y la NASA”.

En ella se encuentra un meme del cohete de SpaceX preparado para despegar, con el mismo fondo de estudio de filmación y pantalla verde que se observa en la entrada de Facebook sobre muertes por coronavirus.

Una nueva búsqueda inversa en Google de este meme llevó a la versión original de la fotografía del estudio de filmación, disponible en la plataforma de imágenes y fotos de archivo Shutterstock. La descripción de la imagen, subida por el usuario Rashevskyi Viacheslav, dice “Pavilion Interior of Modern Film Studio with Green Screen and Light Equipment” (“Pabellón interior de un moderno estudio de filmación con pantalla verde y equipo de iluminación”, en inglés).

Entre los resultados arrojados por la búsqueda inversa se encuentra este artículo de Rappler, un sitio web de noticias de Filipinas, publicado el 7 de octubre de 2016, para informar acerca de un taller de creación de contenidos en video.

En conclusión, es falso que la imagen de personal funerario con equipo de protección manejando un ataúd haya sido tomada en un estudio de filmación con pantalla verde.

La escena del entierro fue realmente registrada por la agencia Reuters, en un cementerio de Brasil.