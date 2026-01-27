Tribunal ordena a la CDAG retomar el remozamiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores

-

La Sala Sexta otorgó un amparo provisional que obliga a la CDAG a reactivar y concluir el remozamiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional que ordena a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) retomar y concluir los trabajos de remozamiento del Estadio Doroteo Guamuch Flores, uno de los principales recintos deportivos del país y considerado patrimonio nacional.

(Imagen: captura de pantalla)

La resolución judicial establece que la CDAG deberá presentar, en un plazo de 20 días, un plan técnico integral que detalle la continuidad del proyecto, su adecuada planificación y ejecución, hasta su finalización.

(Imagen: captura de pantalla)

Además, como medida preventiva, se le instruye elaborar un plan de conservación y mantenimiento de las instalaciones, con el objetivo de proteger la infraestructura ya existente y evitar su deterioro.

El fallo también ordena que, en un plazo máximo de 25 días, la entidad deportiva remita al tribunal la documentación técnica, administrativa y de planificación que respalde el cumplimiento de lo ordenado.

(Imagen: captura de pantalla)

El amparo fue promovido semanas atrás por el diputado José Chic, tras señalar la falta de acciones concretas para dar seguimiento a las obras.

El remozamiento del estadio quedó inconcluso luego de que se reportara un avance físico aproximado del 34 %, correspondiente a un proyecto por el que se habrían erogado alrededor de Q9 millones, según lo expuesto por Chic.

Sin embargo, durante el proceso judicial, la CDAG no logró acreditar la existencia de un plan de continuidad ni de mantenimiento para las áreas ya intervenidas.

La resolución fija plazos para presentar planes técnicos y de mantenimiento, mientras la entidad aún no se pronuncia. (Foto: Archivo/Soy502)

El Estadio Doroteo Guamuch Flores es utilizado para la práctica de fútbol, atletismo y otras disciplinas, además de servir como espacio para federaciones deportivas, incluidas aquellas integradas por personas con discapacidad.

Por su carácter público y su relevancia para el deporte nacional, distintos sectores han insistido en la necesidad de garantizar su recuperación y adecuado resguardo.

Hasta el momento, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la resolución judicial ni sobre las acciones que adoptará para cumplir con lo ordenado por la Sala.