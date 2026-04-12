Trump asegura que EE.UU. "ya ganó" el conflicto con Irán

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El presidente Donald Trump se refirió al cese de la primera fase de negociaciones entre EE.UU. e Irán en Islamabad, Pakistán, y aseguró que el país que representa "ya ganó".

En un video reposteado por la cuenta oficial en X de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que "pase lo que pase, nosotros ganamos. No importa lo que ocurra, ganamos", respecto al conflicto entre dicho país en Irán.

Según las declaraciones vertidas en la transmisión, Trump refirió tras la culminación de la primera fase de negociaciones que se celebra en Islamabad, Pakistán, que "han estado reunidos durante muchas horas, como probablemente ya habrán notado".

Refirió que desde el punto de vista de EE.UU., los barcos están llegando y saliendo rumbo a dicho país y los describió como "grandes y hermosos buques cisterna, y los estamos cargando con petróleo, gas y todo lo demás. Es algo bastante hermoso de ver".

Sobre los insumos iraníes, refirió que ya no existe su marina, lo que se traduce en unos 158 barcos y 28 embarcaciones para soltar minas.

"Todas fueron hundidas. Probablemente todavía tengan un par de minas en el agua. Nosotros tenemos dragaminas allá afuera. Estamos despejando el estrecho de Ormuz", aseguró.