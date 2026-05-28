TSE asegura que restricción de dispositivos no limitará fiscalización ni prensa

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Las medidas forman parte de estrategia seguridad institucional y ciberseguridad, señalaron las autoridades.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que las nuevas restricciones para el ingreso de dispositivos electrónicos a sus instalaciones, no afectarán la labor de fiscalización de los partidos políticos o el trabajo de los periodistas que acuden a la institución.

La aclaración surge luego de la emisión de la Circular Presidencial 04-2026, firmada por la magistrada presidenta del TSE, Rosa Maricela Josabeth Rivera Acevedo.

En dicho documento se prohíbe el ingreso de cámaras fotográficas o de video, teléfonos celulares, relojes inteligentes, lentes con cámara integrada y cualquier otro dispositivo electrónico que permita la captura de imágenes, almacenamiento de datos, audio o video.

La disposición, vigente desde el 13 de mayo de 2026, señala que la medida responde a recomendaciones de la Dirección de Seguridad Institucional y se tomó luego de una serie de ataques cibernéticos que se dieron en varias dependencias estatales.

Con la Circular Presidencial 04-2026, las autoridades del #TSE prohibieron el ingreso de dispositivos electrónicos a las instalaciones de la institución con el fin de mejorar la seguridad institucional y ciberseguridad. pic.twitter.com/ZyQuqUl1Kg — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) May 27, 2026

Con las acciones el Tribunal busca "fortalecer los protocolos de seguridad institucional, resguardar la integridad de las instalaciones, del personal y de la información que se maneja dentro de este tribunal".

Ante cuestionamientos sobre posible limitación del trabajo de los fiscales de los partidos políticos, la Unidad de Comunicación Social del TSE indicó que la disposición "no limita ni restringe la labor" de estos.

La institución explicó que, como parte de la estrategia integral de seguridad institucional y ciberseguridad, las personas que ingresen al Tribunal deberán resguardar sus dispositivos en casilleros habilitados específicamente para ese fin.

Además, el TSE aseguró que existirán espacios adecuados para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

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De esta forma se garantizará "el desarrollo normal de reuniones, trámites y gestiones administrativas de fiscales y representantes de organizaciones políticas".

En cuanto a la labor periodística, el órgano electoral sostuvo que también se habilitarán áreas específicas para la atención a medios de comunicación, entrevistas y documentación de información.

"El TSE habilitará espacios específicos y adecuados para la atención a la prensa, realización de entrevistas y documentación correspondiente, permitiendo el ingreso de los equipos necesarios para el ejercicio periodístico", indicó la Unidad de Comunicación Social.

La institución remarcó que las disposiciones "de ninguna manera buscan limitar o coartar la libertad de expresión ni el ejercicio de la labor periodística".

El TSE busca blindarse ante la ola de ataques cibernéticos que han ocurrido en instituciones públicas. (Foto: Archivo / Soy502)

Según el Tribunal, las acciones forman parte de un proceso de fortalecimiento de la seguridad física y digital de la entidad, así como de la futura implementación de la Dirección de Ciberseguridad del TSE.

El objetivo es "disminuir vulnerabilidades y reforzar la protección de los sistemas institucionales".

Las medidas del TSE se producen en un contexto de crecientes preocupaciones por ataques cibernéticos a instituciones públicas del país.

Esta situación ha llevado a varias dependencias estatales a reforzar controles internos y protocolos de protección de información.