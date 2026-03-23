TSE cancela a los partidos Podemos y PPG por incumplimientos legales

Los símbolos, emblemas y nombres de las organizaciones canceladas no podrán utilizarse en 10 años.
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La Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió la cancelación de los partidos políticos Podemos y Partido Popular Guatemalteco (PPG), según edictos oficiales emitidos con base en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En el caso de Podemos, la cancelación fue establecida mediante la resolución SRC-R-698-2024 SAEA/re, en la cual se ordena la disolución de la organización política tras verificarse incumplimientos a la normativa vigente.
De acuerdo con el documento, publicado en el Diario de Centro América la decisión se fundamenta en el artículo 93, literal b), de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como en los artículos 94 y 95 de dicha normativa y el artículo 22 de su reglamento.
De forma paralela, el Registro de Ciudadanos también resolvió la cancelación del Partido Popular Guatemalteco a través de la resolución SRC-R-22-2025 SAEA/re.
En dicha resolución también se establecen causales similares vinculadas al incumplimiento de disposiciones legales que rigen la vida y funcionamiento de las organizaciones políticas.
Ambas resoluciones ordenan la cancelación de la inscripción de los partidos, así como la prohibición de utilizar sus nombres, símbolos o emblemas, y cualquier signo distintivo registrado.
Asimismo, se instruyó al Departamento de Organizaciones Políticas a realizar las anotaciones correspondientes en los registros oficiales.
Los edictos también indican que las resoluciones causaron firmeza una vez que fueron publicada para el conocimiento público.