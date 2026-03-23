TSE cancela a los partidos Podemos y PPG por incumplimientos legales

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Los símbolos, emblemas y nombres de las organizaciones canceladas no podrán utilizarse en 10 años.

La Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió la cancelación de los partidos políticos Podemos y Partido Popular Guatemalteco (PPG), según edictos oficiales emitidos con base en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En el caso de Podemos, la cancelación fue establecida mediante la resolución SRC-R-698-2024 SAEA/re, en la cual se ordena la disolución de la organización política tras verificarse incumplimientos a la normativa vigente.

De acuerdo con el documento, publicado en el Diario de Centro América la decisión se fundamenta en el artículo 93, literal b), de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como en los artículos 94 y 95 de dicha normativa y el artículo 22 de su reglamento.

De forma paralela, el Registro de Ciudadanos también resolvió la cancelación del Partido Popular Guatemalteco a través de la resolución SRC-R-22-2025 SAEA/re.

La Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral #TSE resolvió cancelar a los partidos Podemos y PPG. pic.twitter.com/VJGwaVmK9q — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) March 23, 2026

En dicha resolución también se establecen causales similares vinculadas al incumplimiento de disposiciones legales que rigen la vida y funcionamiento de las organizaciones políticas.

Ambas resoluciones ordenan la cancelación de la inscripción de los partidos, así como la prohibición de utilizar sus nombres, símbolos o emblemas, y cualquier signo distintivo registrado.

Asimismo, se instruyó al Departamento de Organizaciones Políticas a realizar las anotaciones correspondientes en los registros oficiales.

Los edictos también indican que las resoluciones causaron firmeza una vez que fueron publicada para el conocimiento público.