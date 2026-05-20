UE califica de “globalmente positivo” el proceso de renovación en Guatemala

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La Unión Europea señala que seguirá el acompañamiento al país en distintas áreas.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó como "globalmente positivo" el reciente proceso de renovación de autoridades judiciales y electorales en Guatemala y respaldo la institucionalidad democrática del país.

El representante de la Unión Europea (UE) sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, en el marco de la primera visita oficial de un presidente del Consejo Europeo a Guatemala.

En el encuentro llevado a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, ambos mandatarios abordaron temas relacionados con democracia, Estado de Derecho, cooperación y seguridad regional.

"El resultado del proceso es globalmente positivo y merece nuestro aplauso", afirmó Costa al referirse a la reciente renovación de autoridades judiciales y electorales en el país.

La Unión Europea entregó un informe con recomendaciones para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. (Foto: SCSP / Soy502)

No obstante, también expresó preocupación por "los casos de instrumentalización del sistema judicial y la criminalización de defensores de derechos humanos, los responsables de la lucha contra la corrupción y los líderes indígenas".

El funcionario europeo aseguró que "los intentos de descarrilar la voluntad democrática de los guatemaltecos son inaceptables" y reiteró que la UE continuará respaldando a Guatemala en materia de fortalecimiento democrático y desarrollo institucional.

Costa recordó que la UE desplegó una misión de observación electoral durante los comicios de 2023 y que posteriormente implementó una misión de acompañamiento para observar los procesos de nombramiento de autoridades electorales y judiciales.

Arévalo destacó el acompañamiento de la misión de la Unión Europea que observó, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

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Dicha misión estuvo presente en la renovación de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP).

"Agradecemos de manera muy especial a la misión de acompañamiento de la UE que observó, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, la renovación de autoridades judiciales y electorales", expresó el mandatario guatemalteco.

El gobernante señaló que recientemente sostuvo una reunión con integrantes de esa misión y que recibió de manos de Costa un informe preliminar con hallazgos y recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional.

"Lo recibimos con apertura y con entusiasmo, un informe compuesto de conclusiones y de recomendaciones que servirán para continuar fortaleciendo nuestras instituciones democráticas", afirmó Arévalo.

La Unión Europea alertó sobre la criminalización de defensores de derechos humanos y actores de justicia en el sistema de justicia. (Foto: SCSP / Soy502)

El presidente también reconoció que el país enfrenta desafíos pendientes en materia institucional y consideró necesaria "una reforma importante" al sistema de justicia para evitar futuras crisis.

Durante su intervención, Arévalo agradeció el respaldo político de la Unión Europea frente a los "intentos de socavar la democracia" en Guatemala.

Aseguró que la relación bilateral se ha fortalecido sobre la base de valores compartidos como la democracia, los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho.

Costa reiteró que la UE mantendrá el acompañamiento a Guatemala en áreas como desarrollo sostenible, seguridad, inversión y fortalecimiento institucional, al considerar que el país es "un aliado clave" para el bloque europeo en Centroamérica.