Los últimos casos de secuestro que impactaron Guatemala este 2026

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En 2026, los tribunales de justicia han conocido procesos penales por la comisión del delito de plagio o secuestros, en donde se han dictado sentencias de hasta 113 años de prisión.

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En los últimos meses, el delito de plagio o secuestros ha sido uno de los ilícitos que acaparado la atención en los procesos penales que se tramitan en los tribunales de justicia.

Se trata del caso del secuestro de Litzy Cordón, ocurrido en octubre de 2020, y la sentencia de 70 años de prisión al principal sospechoso, así como el envió a juicio de cinco de los acusados del secuestro del odontólogo Julio Martínez, ambos casos despertaron las alertas en la comisión de este tipo de delito.

Además, también han puesto sobre la mesa la discusión que, pese a que se exige un rescate, terminan, muchos casos terminan con la muerte de las víctimas.

Por el caso Litzy Cordón, secuestrada en 2020, fue condenado su primo Kevin Cordón a 70 años de prisión. (Foto: Archivo/Soy502)

Algunos casos

Con este panorama, es preciso señalar que en los tribunales de justicia se ventilan procesos que ponen al descubierto la existencia de estructuras criminales que escudan su intención malhechora en actividades propias del día a día.

Julio Amilcar Martínez, es un odontólogo que fue secuestrado en mayo de 2025 cuando se dirigía hacia su clínica. (Foto: Cortesía/Soy502)

Un caso de estos es el denominado Piratas II, en donde tres integrantes de este grupo fueron condenados por haber ejecutados varios secuestros exprés en taxis "piratas" a 113 años de prisión por el delito de plagio o secuestro, robo agravado, violación con agravación de la pena y agresión sexual.

En este caso la pena antes mencionada fue para Fernando L y Jonathan R, además fueron sancionados con una multa de Q150 mil.

La estructura Piratas de la Muerte estaría integrada por 18 personas. (Foto: Soy502)

En tanto que Otto P. fue sentenciado a 73 años y 8 meses de prisión por los mismos delitos y Q100 mil de pago. Los hechos fueron ocurridos en junio de 2023 en la zona 10 capitalina, y la sentencia fue dictada en abril de 2026.

Otro caso fue el sucedido en Tacaná, San Marcos, en donde la víctima no sólo fue un menor, sino que también fue asesinado, pese a pagar Q.64,400 como parte del rescate.

El menor fue secuestrado el 12 de junio de 2020; se exigió rescate de Q500 mil, vía redes sociales; la víctima apareció muerta un día después.

Más casos

Con ello, también la Policía Nacional Civil (PNC) y el Comando Antisecuestros han ejecutado múltiples operaciones de liberación en lo que va de este año.

Las autoridades policiales reportan un rescate de una menor de 9 años en Buena Vista, municipio de Zaragoza, Chimaltenango y la captura de 2 presuntos secuestradores que exigían Q2 millones por su liberación.

Otro caso fue el ejecutado en Huehuetenango en donde se liberó a una persona que estuvo 18 días retenida.

En el operativo se capturó a tres personas que pedían Q4 millones de rescate.

En Huehuetenango, la PNC capturó a tres personas señaladas de secuestro. (Foto: AGN/Soy502)

En Quetzaltenango también ocurrió un rescate de una víctima de 49 años, en donde participó el comando antisecuestros de la PNC.

Y, por último, en San Juan Sacatepéquez, municipio de Guatemala, ruta a Mixco, se reportó la desarticulación de un caso de simulación de este delito donde dos personas fueron detenidas tras exigir Q80 mil.