USAC: Realizan vigilia ante posible fraude en elección de rector

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Manifestantes han denunciado presuntas irregularidades administrativas y actos de corrupción por parte de las autoridades de la USAC.

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Diversos colectivos estudiantiles y sectores de la sociedad civil iniciaron este martes 7 de abril una vigilia "pacífica y cultural" en las afueras del Hotel Casa Santo Domingo, en la ciudad de Antigua Guatemala.

La movilización busca manifestar el rechazo de los grupos organizados ante el proceso de elección del nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), programado para este miércoles 8 de abril.

En el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala, se llevará a cabo este miércoles 8 de abril la elección del nuevo rector de la USAC. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Los manifestantes denuncian presuntas irregularidades administrativas y falta de transparencia en la acreditación de los cuerpos electorales por parte de las autoridades universitarias actuales.

La convocatoria, que integra a estudiantes, docentes y profesionales, tiene como objetivo principal demandar la finalización de actos de corrupción y garantizar la legitimidad en la dirección de la única universidad estatal del país.

Estudiantes y civiles se han reunido para realizar la vigilia desde este martes. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

Los organizadores indicaron que la presencia de los grupos en el lugar se mantendrá de forma ininterrumpida hasta que concluya el evento electoral, señalando además su oposición a la posible continuidad del actual rector, Walter Mazariegos.