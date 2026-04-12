Conductor huye tras provocar accidente en Villa Nueva (video)

El conductor de un vehículo perdió el control del volante, lo que causó que derrapará sobre sobre el km. 15 ruta de la ruta al Pacífico.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) y los Bomberos Voluntarios llegaron a cubrir esta emergencia, pero sorprendentemente no encontraron a ningún tripulante ni al conductor dentro del vehículo.

Conductor de vehículo involucrado en hecho de tránsito se fuga del lugar #PMTVillaNueva coordina para movilizar el vehículo de la vía pública. pic.twitter.com/XJKraAVHBC — Dalia Santos (@SantosDalia) April 12, 2026

El vehículo quedó abandonado luego del choque. Dos carriles que conducen hacia el sur se encuentran parcialmente obstruidos por el transporte.

Las autoridades investigan el caso para dar con el conductor, quien se dio a la fuga tras el fuerte impacto.

Los carriles que conectan hacia Villa Nueva y Amatitlán están parcialmente obstruidos. (Foto: RRSS)