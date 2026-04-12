Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor huye tras provocar accidente en Villa Nueva (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de abril de 2026, 09:16
El vehículo quedó destruido por el fuerte impacto. (Foto: RRSS)

El vehículo quedó destruido por el fuerte impacto. (Foto: RRSS)

Dos carriles que conducen hacia el sur se encuentran obstruidos.

OTRAS NOTICIAS: Realizan allanamientos en Zacapa por la desaparición de Pamela Rivas

El conductor de un vehículo perdió el control del volante, lo que causó que derrapará sobre sobre el km. 15 ruta de la ruta al Pacífico.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) y los Bomberos Voluntarios llegaron a cubrir esta emergencia, pero sorprendentemente no encontraron a ningún tripulante ni al conductor dentro del vehículo.

El vehículo quedó abandonado luego del choque. Dos carriles que conducen hacia el sur se encuentran parcialmente obstruidos por el transporte.

Las autoridades investigan el caso para dar con el conductor, quien se dio a la fuga tras el fuerte impacto.

Los carriles que conectan hacia Villa Nueva y Amatitlán están parcialmente obstruidos. (Foto: RRSS)
Los carriles que conectan hacia Villa Nueva y Amatitlán están parcialmente obstruidos. (Foto: RRSS)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar