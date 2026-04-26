Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fuerte colisión destruye vehículos en carretera a El Salvador

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de abril de 2026, 07:10
El aparatoso accidente obstuye un carril de Carretera a El Salvador. (Foto: captura de video)

El aparatoso accidente obstuye un carril de Carretera a El Salvador. (Foto: captura de video)

Los vehículos quedaron destruidos tras el impacto. 

OTRAS NOTICIAS: Alta radiación solar y posibles lluvias se prevén para este último domingo de abril

Dos vehículos quedaron varados luego de chocar sobre el Km 23 de la ruta a El Salvador, en Fraijanes.

El hecho se registró durante la madrugada de este domingo 26 de abril, cuando los dos conductores colisionaron.

Tras el fuerte impacto, uno de ellos salió expulsado sobre ruta.

Así están en el lugar:

No se reportaron pérdidas humanas, pero ambos vehículos sufrieron daños estructurales.

(Foto: captura de pantalla)
(Foto: captura de pantalla)
(Foto: captura de pantalla)
(Foto: captura de pantalla)

Dos carriles hacia oriente están obstaculizados por el hecho.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar