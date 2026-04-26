Fuerte colisión destruye vehículos en carretera a El Salvador

Los vehículos quedaron destruidos tras el impacto.
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Dos vehículos quedaron varados luego de chocar sobre el Km 23 de la ruta a El Salvador, en Fraijanes.
El hecho se registró durante la madrugada de este domingo 26 de abril, cuando los dos conductores colisionaron.
Tras el fuerte impacto, uno de ellos salió expulsado sobre ruta.
Así están en el lugar:
No se reportaron pérdidas humanas, pero ambos vehículos sufrieron daños estructurales.
Dos carriles hacia oriente están obstaculizados por el hecho.