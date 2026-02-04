Anota un gol con Tarjetas Cuscatlán y viaja a la Copa Mundial de la FIFA 2026

-

Tarjetas Cuscatlan transforma la pasión del fútbol en toda una experiencia, elevando la emoción con su promoción para este 2026, "Anota el gol que te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Luego de la buena recepción que obtuvo en la campaña navideña, Tarjetas Cuscatlan ha incrementado la oportunidades para que más clientes puedan ganar y vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los guatemaltecos tienen hasta el 5 de abril para solicitar su Tarjeta Cuscatlan, inscribirse en la nueva promoción y realizar sus compras para obtener oportunidades para ganar. Estos son los detalles para participar:

Tarjetas Cuscatlan Clásica y Oro: por cada Q100 en compras en restaurantes y supermercados anotas un gol, es decir una oportunidad para ganar. Tarjetas Cuscatlan Platinum e Infinite: por cada Q200 en compras restaurantes y supermercados anotas un gol, es decir, una oportunidad para ganar. Por desembolsar en extrafinanciamiento anotas tres goles, es decir tres oportunidades para ganar.

Los clientes podrán duplicar sus oportunidades si realizan sus compras a través de las aplicaciones Apple Pay y Google Pay.

"Anota el gol que te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026", estará regalando dos paquetes estándar dobles, dos ganadores y sus acompañantes podrán disfrutar de este campeonato de fútbol con todo pagado, ya que incluye: boletos aéreos, hospedaje, entradas a partidos, tarjeta prepago Visa por 600 dólares y experiencia preferenciales.

“ Nuestra mayor satisfacción es premiar la confianza de los guatemaltecos, dándoles el pase directo a la experiencia más grande del deporte ” Rafael Buonafina , gerente general de Tarjetas Cuscatlan.

El sorteo de esta promoción se realizará el 10 de abril de 2026. Para más información ingresar a la página oficial del banco o seguir sus redes sociales oficiales.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Ellos compraron en Navidad con Tarjetas Cuscatlan e irán a la Copa Mundial FIFA 2026

Tarjetas Cuscatlan dio a conocer a los dos clientes ganadores de la promoción navideña, la cual estuvo vigente del 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025.

Participaron todos los clientes inscritos en la promoción y que realizaron compras desde Q100 con sus Tarjetas Cuscatlan. Los ganadores son: Dagoberto Sosa y Rosa María García.

“ Muy emocionado de poder compartir esta experiencia única con mi hijo mayor, los dos somos fanáticos del fútbol, gracias a Tarjetas Cuscatlan por darme esta oportunidad ” Dagoberto Sosa , ganador de la promoción navideña de Tarjetas Cuscatlan.