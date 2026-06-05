Juez deja sin efecto captura de vicecónsul y ordena su libertad

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Juez suplente anula orden de captura contra vicecónsul y se inhibe de seguir conociendo el caso contra la exdiplomática.

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Tras dictar con lugar una actividad procesal defectuosa, solicitada por la defensa, el juez suplente del Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Ulises Ixcot Xicará, anuló la orden de captura que había sido emitida en contra de la vicecónsul Gladis Jeanette Castro García, por lo que no sólo quedó libre, sino que ya no conoció la imputación que el Ministerio Público (MP) le haría.

La decisión del juzgado se efectuó luego de Castro García compareciera, a través de video conferencia, a la audiencia de primera declaración que tenía señalada, por lo que al anular la orden de aprehensión en su contra, recuperó su libertad inmediatamente.

Con ello, al mismo tiempo de emitir dicho fallo, Ixcot Xicará se inhibió de seguir conociendo.

Esto hizo que el MP asegurara que presentará la impugnación respectiva contra el juzgador y que solicitará una nueva orden de aprehensión contra Castro García.

A su arribo a Guatemala, la vicecónsul es capturada por la Policía Nacional Civil (PNC). (Foto: Archivo/Soy502)

Los hechos que se le señalan

A la vicecónsul de Guatemala en los Ángeles, California, se le sindica de su presunta participación en el muerte de su esposo Mohammad Hashem Suliman Arabiat, en su casa de habitación en el municipio de Malacatán, San Marcos, ocurrido en el 2017.

Según la versión de la Castro García, dijo que su esposo había caído y se golpeó la cabeza, lo que provocó la muerte, lo cual fue certificado por un médico particular.

Sin embargo, familia del fallecido negó dichos extremos, pue indicaron que la victima tenía heridas de arma de fuego en el pecho.