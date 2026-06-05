Trasladan al hospital a motorista que sobrevivió luego de empotrarse con un tráiler

El vehículo de dos ruedas quedó incrustado bajo el transporte pesado y el piloto a un costado de la carretera.
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Un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 47 de la Ruta al Atlántico, luego que un motociclista perdiera el control y se estrellara contra un transporte pesado.
Según versión de testigos, el motociclista se empotró en la parte trasera de un trailer que permanecía estacionado a un costado de la vía.
Debido a la fuerza de la colisión, el vehículo de dos ruedas quedó incrustado y debajo de la estructura de la plataforma del transporte, mientras que el tripulante salió despedido y quedó tendido a un costado, sobre la cinta asfáltica.
Conductores detuvieron la marcha para auxiliarlo. Minutos después, se presentaron Bomberos Municipales Departamentales, quienes rápidamente brindaron primeros auxilios.
Durante las revisiones correspondientes, se logró identificar al hombre como Cristian Manuel Alverez de 25 años, que presenta politraumatismo general. Tras estabilizarlo, fue trasladado a la emergencia del Hospital de Guastatoya.