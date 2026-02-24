Cubierta de blanco: Las imágenes tras la nevada que afectó Nueva York

-

Más de 40 millones de personas se enfrentaron el lunes a una nueva tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: Una nueva tormenta invernal afecta a 40 millones de ciudadanos del noreste de EEUU

Algunos videos se han popularizado en redes sociales luego de una tormenta que afectó al noreste de Estados Unidos dejara cierres viales, cortes eléctricos y suspensión de actividades presenciales el pasado lunes 23 de febrero.

En este video se puede admirar el Central Park desde las alturas, también se nota cómo la nieve ha cubierto por completo los árboles a lo largo del horizonte.

The sublime beauty of Central Park after a blizzardpic.twitter.com/mxoWTVF9mB — James Lucas (@JamesLucasIT) February 24, 2026

A pesar que la vista es impresionante, el clima complicó el paso peatonal debido a que la nieve creció demasiados centímetros, hasta el pasado lunes la nieve llegó a medir más de 40 centímetros.

Asimismo el aire de la tormenta terminó cubriendo todas las superficies en la Gran Manzana y sus alrededores.

Nevada en Queens, Nueva York



Imágenes muestran la caída de nieve en el distrito de Queens, en New York, dejando calles y viviendas cubiertas de blanco.



Autoridades recomiendan precaución ante posibles afectaciones en la movilidad.#Queens #NewYork #Nevada #EEUU #Clima pic.twitter.com/vRp1jHqWIw — Zona Mixta (@MixtaZona21) February 24, 2026

Asimismo, la tormenta transformó el paisaje urbano en una postal invernal que dejó sorprendidos a los residentes de Nueva York y al mundo que ha visto los videos en redes sociales.