Cubierta de blanco: Las imágenes tras la nevada que afectó Nueva York

Más de 40 millones de personas se enfrentaron el lunes a una nueva tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos.
Algunos videos se han popularizado en redes sociales luego de una tormenta que afectó al noreste de Estados Unidos dejara cierres viales, cortes eléctricos y suspensión de actividades presenciales el pasado lunes 23 de febrero.
En este video se puede admirar el Central Park desde las alturas, también se nota cómo la nieve ha cubierto por completo los árboles a lo largo del horizonte.
A pesar que la vista es impresionante, el clima complicó el paso peatonal debido a que la nieve creció demasiados centímetros, hasta el pasado lunes la nieve llegó a medir más de 40 centímetros.
Asimismo el aire de la tormenta terminó cubriendo todas las superficies en la Gran Manzana y sus alrededores.
Asimismo, la tormenta transformó el paisaje urbano en una postal invernal que dejó sorprendidos a los residentes de Nueva York y al mundo que ha visto los videos en redes sociales.