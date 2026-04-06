Así se ve el bloqueo de buses desde las alturas (video)

El cierre se mantiene en la 7 avenida y 8 calle zona 1 a la altura de 9 calle ya que los buses se han estacionado en ambos carriles
OTRAS NOTICIAS: Cierre vial en Centro Histórico por caravanas de buses (Video)
Buses de transporte colectivo han realizado manifestaciones en distintos puntos de la ciudad al estacionar en el Centro Histórico.
Estas acciones son en respuesta a las inconformidades por el alza en el precio de combustibles.
Los puntos más afectados son: Palacio Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana, Plaza de la Constitución, Congreso de la República y Centro Cívico.
La Policía Municipal de Tránsito informó que los buses están concentrados en perímetro del Palacio Nacional; impactando en la circulación, por lo que recomiendan utilizar vías alternas.
En el video se puede observar que varios buses rodean estas áreas afectando el paso a vehículos que intentan pasar por estos tramos.