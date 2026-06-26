VIDEO: avioneta impacta contra el rascacielos más alto de Pekín

Varios videos captaron el momento en que caen pedazos de la aeronave tras impactar contra el edificio.
OTRAS NOTICIAS: ¡Fuerte impacto! Mujer es arrollada cuando intenta cruzar una carretera (video)
Una avioneta impactó este viernes 26 de junio contra la Torre Citic de Beijing, el rascacielos más alto de la capital china, provocando evacuaciones y la caída de escombros en el distrito financiero central.
Hasta ahora no se ha informado sobre víctimas, cuántas personas iban a bordo, de dónde salió la aeronave ni qué circunstancias provocaron el accidente.
Videos difundidos en redes sociales muestran cómo caen los restos de la aeronave sobre el área exterior del edificio.
El avión es un Sunward SA 60L Aurora y pertenece a la aeronave Shuangyue General Aviation.
El impacto ocurruí en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang, junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.