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¡Fuerte impacto! Mujer es arrollada cuando intenta cruzar una carretera (video)

  • Por Jessica González
26 de junio de 2026, 08:14
La mujer fue lanzada con fuerza hasta caer sobre el asfalto. (Foto: captura de pantalla)

La mujer fue lanzada con fuerza hasta caer sobre el asfalto. (Foto: captura de pantalla)

La mujer fue impactada con tanta fuerza que voló para luego caer sobre el asfalto.

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Un fuerte accidente ocurrió en la carretera de Valparaíso, municipio de Chicacao, Suchitepéquez.

Una pareja caminaba por la orilla cuando la mujer, en cuestión de segundos, corrió para cruzarse al otro lado de la carretera.

Sin embargo, no vio que un auto se acerca a toda velocidad. 

Cuando la mujer se da cuenta, intenta esquivar el auto, pero fue imposible, y termina siendo impactada.

Su pareja corre para auxiliarla y moverla hacia la orilla.

La víctima fue identificada como María Batzin, de 47 años.

Socorristas lograron trasladarla hacia el Hospital Nacional de Mazatenango.

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