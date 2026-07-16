Captan fuerte incidente entre adulto y niño en la zona 1 (Video)

Un momento indignante quedó capturado en un video donde se muestra cómo un adulto agrede a un menor en medio de la vía pública.
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Un video compartido en redes sociales evidenció un momento indignante entre un menor y un adulto en la zona 1 de la ciudad.
Según la información proporcionada por el video, sucedió en la 15 calle del barrio Gerona y sucedió en la mañana de este miércoles 15 de julio.
En las imágenes se observa que un niño uniformado caminaba con un hombre por la calle principal de esta ruta, cuando en determinado momento el adulto empuja al menor y termina golpeándolo en la cara.
En el video mencionan que un vecino del sector salió de su domicilio para defender al niño pero el agresor ya había escapado.