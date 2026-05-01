Video: conductora sufre accidente de tránsito provocado por un perro

-

La mujer resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que un perro provocó un accidente de tránsito en la avenida principal del barrio Norte de Panajachel, en Sololá.

En las imágenes se observa que dos perros se encuentran en la vía pública, pero de manera repentina, uno de ellos decide cruzar la carretera.

Una mujer que se conducía en un vehículo de dos ruedas no logró frenar y tras atropellar al canino, cayó sobre la cinta asfáltica.

Mientras que, el perro se levantó y posteriormente salió corriendo sin aparentar lesiones de consideración.

Mira aquí el video:

GRABADO:



Motociclista cae tras arrollar a un perrito en Barrio Norte, Panajachel, Sololá.



PMT solicita "A los propietarios de animales a cuidarlos y evitar más accidentes viales y a todo motorista moderar la velocidad y siempre portar su equipo de Protección" pic.twitter.com/CEevUQacOS — Vichoguate (@vichoguate) April 30, 2026

La conductora quien no portaba casco de protección, resultó herida tras el percance vial y debido a que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, fue atendida por los Bomberos Voluntarios.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Nacional de Sololá para su evaluación y atención médica, según indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Panajachel, quien recomienda a todo motorista no exceder la velocidad y portar su equipo de protección.