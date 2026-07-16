Intenta fugarse de un operativo y termina colisionando contra patrulla PMT (Video)

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Tras el percance vial, las autoridades sometieron al orden al motorista.

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Un percance vial se registró en la 7 avenida y 6 calle de la zona 9 de la ciudad, según informó Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA.

La tarde de este miércoles, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizaban un operativo en conjunto con las fuerzas de seguridad, cuando le hicieron de señal de alto a un motorista para solicitarle sus documentos y verificar que estuvieran en orden, sin embargo, intentó fugarse.

Según indicaron los agentes, el conductor siguió la marcha entre los agentes y casi al final del operativo, perdió el control e impactó contra una patrulla de la PMT.

Cuando los agentes cuestionaron la razón por la que quería huir, el motorista se puso violento ante los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes lo detuvieron para registrarlo y retenerlo.

De este hecho solo se reportaron daños materiales.