Autoridades sancionan a motociclistas que cruzan pasarela en moto en el Periférico

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La conductora terminó multada tras ser interceptada en una pasarela conduciendo su motocicleta.

Durante una operación realizada por las autoridades de tránsito, se sancionó a una mujer cuando pretendía cruzar una pasarela en su motocicleta.

El hecho se reportó en el Anillo Periférico, a la altura del puente El Naranjo. La PMT indicó que se trata de un caso reincidente y que incluso, algunos discuten la sanción sin ver el peligro que generan.

Tras unos minutos de la situación, la piloto indicó que tomaban esta vía debido al tráfico, aunque en las imágenes se muestra que el paso vehicular estaba libre. También se presentó una vecina del área quien expresó que esta acción es frecuente por los motoristas que transitan por el lugar.

Se sancionó a motoristas por circular sobre la banqueta en el Anillo Periférico, puente El Naranjo. Vecinos respaldan estas acciones y solicitan medidas para evitar estos riesgos.



Se trata de un caso reincidente. Aun así, algunos discuten la sanción sin ver el peligro que… pic.twitter.com/yGC7eNmKax — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) March 23, 2026

Cuando se interceptó a la conductora presentó una actitud renuente y a la defensiva por lo que las autoridades procedieron a aplicar una sanción.

Tras el hecho, también se dio a conocer que la multa aplicada fue de Q500 por circular en este espacio peatonal.