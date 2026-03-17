Viran en lugar prohibido y provocan accidente en Amatitlán (Video)

Una cámara de vigilancia registró el momento en el que un vehículo tipo camioneta y una motocicleta sufren una colisión.
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Las cámaras de seguridad evidencian cuando el conductor de un automóvil y el de una motocicleta realizan un giro en U no autorizado.
Tras unos segundos de intentar incorporarse, ambos aceleran pero no calculan su espacio y terminan colisionando.
La Municipalidad de Amatitlán pide a los conductores transitar con precaución, en especial, realizar virajes o cruces en las áreas autorizadas para prevenir accidentes.
En la moto se dirigían dos personas, que luego del choque terminaron en la cinta asfáltica. Según la información compartida por la Municipalidad, ambos conductores llegaron a un acuerdo y se retiraron del lugar.