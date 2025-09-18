Viuda de Charlie Kirk, aliado de Trump, toma el mando de grupo político juvenil

-

Erika Kirk fue nombrada este jueves como la nueva directora y presidenta de la empresa del fallecido.

La viuda del activista de derecha asesinado Charlie Kirk ocupará su lugar al frente del grupo político juvenil Turning Point USA, anunciaron sus directivos el jueves.

Dos días después de que su esposo fuera asesinado a tiros en un campus universitario, presuntamente por un hombre armado de 22 años, Erika Kirk dijo a sus seguidores: "El movimiento que mi esposo construyó no morirá".

Ahora, la junta directiva de la organización afirma que Erika Kirk ocupará el lugar de su esposo como líder.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charlie Kirk (@charliekirk1776)

"La junta directiva de Turning Point ha elegido por unanimidad a Erika Kirk como nueva directora ejecutiva y presidenta de la junta", publicó el jueves en X.

"En conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de fallecer".

Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

Su muerte provocó un profundo duelo entre los conservadores por un hombre al que aclamaban como defensor de la libertad de expresión y los valores cristianos.

Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta, y el vicepresidente JD Vance voló a Utah para acompañar a la familia Kirk en el traslado de sus restos, en una inusual muestra de dolor oficial.

El tiroteo también puso de manifiesto las divisiones en la sociedad estadounidense. Se ha informado sobre personas que fueron despedidas tras publicar en redes sociales mensajes celebrando la muerte de Kirk o burlándose de él.

El miércoles, el presentador Jimmy Kimmel se convirtió en la última víctima cuando la televisora ABC anunció la suspensión indefinida del programa "En Vivo con Jimmy Kimmel". La decisión llegó luego de que el gobierno estadounidense amenazara con acciones legales tras comentarios del presentador sobre las repercusiones políticas del asesinato de Kirk.