¡Se ve diferente! Volcán de Fuego cambia su apariencia tras finalizar erupción

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Parte del pico del cráter colapsó durante las fuertes erupciones de las últimas horas.

La erupción del volcán de Fuego ha finalizado tras 50 horas de actividad, según informó este miércoles 5 de agosto el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Sin embargo, ha surgido una imagen que muestra el cambio en la apariencia del coloso, en donde se observa que parte del pico del cráter ha colapsado.

Las fuertes erupciones durante la noche del lunes y madrugada del martes provocaron que la lava alcanzara los 300 metros sobre el nivel cráter.

Esta intensidad en la actividad del volcán habría causado los cambios en su apariencia, lo cual fue confirmado por el Insivumeh en un boletín vulcanológico, "el cráter del volcán ha sido sometido a procesos de erosión drásticos durante toda la erupción, lo cual ha cambiado su morfología", se lee en el escrito.

El ahora y antes del volcán del Fuego tras 50 horas de erupción. (Foto: El Reportero de Yepocapa)

Amenazas activas

La actividad en niveles normales para el volcán de Fuego se caracterizan por: explosiones débiles y moderadas en un rango de 4 a 6 por hora, así como pulsos incandescentes entre 100 y 200 metros sobre el nivel del cráter.

Mientras que, las columnas de gas y ceniza alcanzan los 4,800 metros sobre el nivel del mar. Se espera que esta actividad continúe por los siguientes días o incluso semanas.

Cabe destacar que, en consecuencia a los productos generados durante la erupción, persisten las siguientes amenazas de respuesta local y municipal: lahares, removilización de ceniza y dispersión de ceniza.