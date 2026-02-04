Volkswagen presenta Tukan, su nueva pick-up para la región

-

Volkswagen dio a conocer el nombre de su nueva pick-up inédita: Tukan, un modelo que formará parte de la estrategia de 21 lanzamientos que la marca tiene previstos para Sudamérica y la región.

Junto al anuncio, el fabricante adelantó uno de los colores que acompañará su llegada al mercado: Amarillo Canario, un tono que regresa al portafolio de la marca como parte de su identidad histórica.

(Fotografía cortesía: Volkswagen)

Tukan será un modelo 100% diseñado, planificado y desarrollado en Brasil, con producción confirmada a partir de 2027 en la planta de Volkswagen ubicada en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná.

Este proyecto refuerza el enfoque regional de la marca, con productos pensados para responder a las necesidades de los mercados locales.

“ Tukan simboliza un giro estratégico para nuestra marca y refuerza el papel del país en el desarrollo de vehículos Volkswagen, valorizando nuestra ingeniería, nuestra gente y nuestra capacidad local de crear productos con relevancia regional y vocación global. ” Ciro Possobom , CEO y presidente de Volkswagen do Brasil.

Amarillo Canario: un color con historia en Volkswagen

El color amarillo ha estado presente en distintos modelos de Volkswagen a lo largo de su historia, como Kombi, Beetle, Passat, Golf y Gol. En el caso de Tukan, el Amarillo Canario se incorpora como una elección que busca vincular ese legado con una propuesta actual dentro del segmento de pick-ups.

“ La definición del color para el lanzamiento de un proyecto inédito va más allá de la estética. El color traduce propósito, refuerza la identidad del producto y se conecta con el perfil y las expectativas del cliente. ” Telma Blasquez , gerente de CMF (Color, Materials and Finishing) de Volkswagen do Brasil.

Un nombre pensado para la región

El nombre Tukan fue definido tras un proceso de análisis y validaciones regionales, con la participación de equipos de marketing, producto, comunicación, diseño, estrategia, desarrollo y áreas legales de los mercados sudamericanos.

“ El objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen. ” Fernando Silva , director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil.

Con el anuncio del nombre y la presentación de uno de sus colores, Volkswagen da el primer adelanto de Tukan, un modelo que marcará una nueva etapa dentro de su portafolio de pick-ups en la región.

El inicio de su producción está previsto para 2027.